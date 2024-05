Bayern angeln nach diesem Superstar

Der deutsche Rekordmeister könnte im Sommer einen echten Superstar verpflichten.

Nach der Absage von Rangnick und Co. ist der FC Bayern bekanntlich weiterhin auf der Suche nach einem neuen Trainer – parallel arbeitet man aber auch an Neuverpflichtungen. Dabei könnte nun ein echter Superstar nach München wechseln.

Wie der britische „Independent“ berichtet, zeigen die Bayern Interesse an Bruno Fernandes von Manchester United. Der 29-Jährige ist bei den Red Devils (aktuell nur Platz 8 in der Premier League) zunehmend frustriert und will unbedingt in der nächsten Saison Champions League spielen.

© Getty ×

Ob der offensive Mittelfeldspieler aber wirklich zu den Bayern wechselt, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass der 64-fache portugiesische Nationalspieler auf der Insel längst ein Superstar ist. Für United gelangen Bruno Fernandes in 230 Pflichtspielen 79 Tore und 64 Assists. Ein Wechsel wäre allerdings teuer: Der Portugiese steht noch bis 2026 unter Vertrag – sein Marktwert wird auf 70 Millionen Euro geschätzt.