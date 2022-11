Bayern hofft auf Neuer-Comeback gegen Hertha

Die 13. Runde der deutschen Bundesliga steht ganz im Zeichen der Comebacks von Manuel Neuer und Marco Reus.

Ohne wirkliches Topspiel, dafür mit dem wahrscheinlichen Comeback von Bayern-München-Keeper Manuel Neuer geht am Wochenende die 13. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga über die Bühne. Der 36-jährige Torhüter, der an einer Schulterblessur laborierte, könnte am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) in Berlin gegen die Hertha wieder das Tor des Rekordmeisters hüten. Union Berlin verteidigt am Sonntag bei Bayer Leverkusen die Tabellenführung, der Liga-Dritte SC Freiburg hat den 1. FC Köln zu Gast.

Auch der deutsche Bundestrainer Hansi Flick dürfte zweieinhalb Wochen vor der WM in Katar mit Erleichterung die Fortschritte bei Neuer zur Kenntnis genommen haben. Wenn das Abschlusstraining "gut läuft", werde Neuer mitfahren und dann auch spielen, kündigte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag an. Sein Goalie hatte zuletzt sieben Pflichtspiele wegen einer schmerzhaften Verletzung am Schultereckgelenk gefehlt, die Münchner gewann alle diese Partien mit Ersatzmann Sven Ulreich.

Dem Club von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer fehlt hingegen weiterhin Nationalspieler Thomas Müller (Adduktoren) sowie Abwehrspieler Matthijs de Ligt (Knie). In Berlin wollen die Bayern mit einem Sieg Union, das derzeit einen Zähler Vorsprung hat, unter Druck setzen. Das Team von Kapitän Christopher Trimmel wiederum reist mit einem Erfolgserlebnis im Europacup im Gepäck zu den bisher enttäuschenden Leverkusenern, gelang doch am Donnerstag der Einzug in die K.o.-Runde der Europa League.

Dortmund-Kapitän Reus könnte ebenfalls zurückkehren

Auch bei Borussia Dortmund steht mit Marco Reus der Kapitän vor einem Comeback gegen den Vorletzten Bochum (Kevin Stöger). Beim 33-Jährigen drängt nach einer Sprunggelenksverletzung Mitte September mit Blick auf die WM die Zeit. "Es würde ihm guttun, noch ein paar Spiele zu machen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. "Das Allerwichtigste ist aber, dass er schmerzfrei spielt."

Eintracht Frankfurt peilt im Gastspiel in Augsburg drei Punkte an, der Europa-League-Sieger muss aber auf den zuletzt starken Daichi Kamada verzichten. Eintracht-Cheftrainer Oliver Glasner sprach am Freitag von einer Magen-Darm-Grippe beim Japaner. Die fünftplatzierten Hessen hatten unter Woche erstmals das Achtelfinale in der Champions League erreicht. "Die Spieler machen den Eindruck, noch hungrig zu sein, obwohl sie zuletzt sehr viel zu essen bekommen haben", zeigte sich Glasner ob der guten sportlichen Bilanz in den englischen Wochen zufrieden.

Im Kampf um Europacup-Startplätze empfängt der Siebente, die TSG Hoffenheim (Christoph Baumgartner), am Samstag das sechstplatzierte RB Leipzig. Werder Bremen empfängt mit Romano Schmid und Kapitän Marco Friedl Schlusslicht Schalke 04.