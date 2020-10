Bayern macht Jagd auf Chelsea-Star

Der FC Bayern München ist am englischen Youngstar Callum Hudson-Odoi interessiert.

Wie "Sky" berichtet, steht ein möglicher Deal zwischen dem Triple-Sieger und dem FC Chelsea kurz bevor. Der erst 19-Jährige Hudson-Odoi absolvierte bereits 65 Pflichtspiele für die Londoner, dabei erzielte er neun Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. Bereits vor über einem Jahr war der Bayern Vorstand am Engländer interessiert, der Transfer scheiterte jedoch - Chelsea verweigerte dem Jugendgewächs die Freigabe. Nach der großen Transferoffensive des FC Chelsea in diesem Sommer sind die Aussichten auf einen Platz in der Startelf für den Offensivmann jedoch deutlich gesunken.

Zweite Wahl bei den "Blues"



Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft noch bis Juni 2024. Der 19-jährige Engländer soll bei den Bayern zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden, ehe im Sommer 2021 eine Kaufverpflichtung greifen könnte. Hudson-Odoi selbst soll einem Wechsel zu den Bayern bereits zugestimmt haben.