Bayern mit magerem Remis gegen Stuttgart

Der FC Bayern München kommt in der 6. Runde der deutschen Bundesliga nicht über ein 2:2 gegen den VfB Stuttgart hinaus. Die Münchner kassieren trotz Überlegenheit in der Schlussphase den Ausgleichstreffer. Oliver Glasner verliert mit Eintracht Frankfurt daheim gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1.

Für die Bayern, die nach dem Sieg in der Champions League bei Inter Mailand mit deutlich veränderter Startformation antraten, traf zunächst Youngster Mathys Tel (36.). Mit 17 Jahren und 136 Tagen ist der Franzose der jüngste Torschütze in der langen Bundesliga-Historie der Münchner. Bisheriger Rekordhalter beim Rekordmeister war Tels Teamkollege Jamal Musiala.

Stuttgarts vermeintlicher Ausgleich durch Serhou Guirassy wurde wegen eines vorausgegangenen Fouls nicht gegeben (51.), ehe Chris Führich (57.) dann wirklich das zwischenzeitliche 1:1 erzielte. Musiala (60.) brachte die Bayern - mit Marcel Sabitzer auf der Bank - schnell wieder in Führung. Doch ein von Guirassy (92.) verwandelter Foulelfmeter nach einem per VAR geahndeten Vergehen von Matthijs de Ligt sorgte für späten Stuttgarter Jubel.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach dem Spiel: „Die ersten 30 Minuten waren wir nicht so gut im Spiel, das ist oft so nach einem Champions League-Spiel. Dann haben wir 15 Minuten sehr gut gespielt und verdient geführt. Am Ende hat Stuttgart viel Risiko genommen, da hatten wir gute Kontermöglichkeiten, sind aber nicht in der Qualität zum Abschluss gekommen, wie es hätte sein können. Es war ein klassischer Verlauf. Der Gegner denkt irgendwann, es geht noch was und es ging noch was mit dem Elfmeter in der Nachspielzeit."

Auch Thomas Müller zeigt sich nach dem späten Remis verärgert: „Heute haben wir etwas hergeschenkt. Zum ersten Mal bin ich sauer auf uns selbst. Wir müssen verstehen, dass wir auch in der Schlussphase bis ans Letzte gehen müssen, wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen - englische Wochen hin oder her. Das Spiel war kein Glanzstück."

Wolfsburg gelingt erster Saisonsieg

Dem VfL Wolfsburg gelang beim 1:0 (0:0) bei Oliver Glasners Eintracht Frankfurt der erste Saisonsieg. Oliver Glasner analysiert bei Sky die Niederlage folgendermaßen: „Uns ist viel abgegangen heute: Wenig Tiefe im Spiel, kein Durchsetzungsvermögen, desaströse Offensivstandards, außen null Durchsetzungsvermögen, Präsenz im Strafraum mangelhaft. Ganz große Mängelliste heute". Zur schwachen Leistung findet der Oberösterreicher auch klare Worte: „Es gehört mehr dazu als ein bisschen Fußballspielen und Ball zuschieben und alles dort, wo es nicht wehtut – die gemütliche Variante. Das sieht man dann und dann verlierst du.“

Bayer Leverkusen kam bei Hertha BSC nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und steckt weiter im unteren Tabellendrittel fest. Der SC Freiburg hat am Sonntag daheim gegen Mönchengladbach wieder die Chance, die Tabellenspitze zu übernehmen.

Hoffenheim stürmt vorerst auf Platz 2

In Hoffenheim vergab Andrej Kramaric zunächst einen Foulelfmeter (44.). Der Mainzer Innenverteidiger Alexander Hack sah für das Foul im Strafraum davor die Rote Karte. In der zweiten Halbzeit war Kramaric (53.) dann per schönem Volley doch erfolgreich, Grischa Prömel (69.) nach Vorarbeit des starken Christoph Baumgartner, Munas Dabbur (80.) sowie Pavel Kaderabek (92.) sorgten für die weiteren TSG-Tore. Für Mainz traf Dominik Kohr (83.), Karim Onisiwo ließ unmittelbar vor dem 0:2 eine Möglichkeit auf den Ausgleich liegen.

ÖFB-Mittelfeldmotor Christoph Baumgartner bei Sky zur aktuellen Form der Hoffenheimer: „Wir haben sehr viel Qualität, das haben wir bisher in den Heimspielen gezeigt. Wir sind grundsätzlich einfach sehr, sehr gut drauf und dann ist es für jeden Gegner sehr schwer, gegen uns zu gewinnen.“

Niko Kovac gelang mit Wolfsburg an seiner früheren Wirkungsstätte der Befreiungsschlag. Maxence Lacroix (60.) erzielte das Tor des Tages für die Gäste. Der Aufwärtstrend der Eintracht in der Bundesliga nach zuletzt zwei Siegen wurde gestoppt. Zugleich konnten sich die Frankfurter nach dem Fehlstart in der Champions League gegen Sporting Lissabon (0:3) kein Selbstvertrauen für die nächste internationale Aufgabe holen: Am Dienstag geht es für Glasners Team in der Königsklasse gegen Olympique Marseille weiter.

Fußball-Ergebnisse Deutschland - Bundesliga - 6. Runde:

Freitag, 09.09.2022

Werder Bremen - FC Augsburg 0:1 (0:0)

Bremen: mit Friedl, Schmid bis 67.; Augsburg: Baumgartlinger Ersatz

Samstag, 10.09.2022

Bayern München - VfB Stuttgart 2:2 (1:0)

Bayern: Sabitzer Ersatz

RB Leipzig - Borussia Dortmund 3:0 (2:0)

Leipzig: Laimer bis 85., mit Schlager

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 4:1 (0:0)

Hoffenheim: Baumgartner bis 84.; Mainz: mit Onisiwo, Mustapha Ersatz

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Frankfurt: Trainer Glasner; Wolfsburg: ohne Wimmer, Pervan Ersatz

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:2 (0:0)



Schalke 04 - VfL Bochum 18.30 Uhr



Sonntag, 11.09.2022

1. FC Köln - Union Berlin 15.30 Uhr



SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 17.30 Uhr