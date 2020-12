Bayern rettet Spitze gegen Leipzig

Im Top-Spiel der 10. Runde der deutschen Bundesliga gibt es keinen Sieger: Bayern München bleibt nach einem packenden 3:3-Fight gegen Leipzig an der Tabellenspitze.

Das Spitzenspiel der zehnten deutschen Fußball-Bundesliga-Runde hat am Samstag keinen Sieger gebracht. Der FC Bayern und RB Leipzig trennten sich in München mit einem 3:3. Damit führt der Titelverteidiger die Tabelle weiterhin zwei Punkte vor den Sachsen an. Vier Punkte hinter den Bayern liegt Borussia Dortmund nach einem 1:1 bei Eintracht Frankfurt.

+++ Hier die Kracher-Partie im Detail +++



Der FC Bayern, bei dem David Alaba als Linksverteidiger agierte, hatte in der 2. Minute bei einem Lattenschuss von RB-Kapitän Marcel Sabitzer Glück. In der 19. Minute folgte das 1:0 der Gäste durch Christopher Nkunku. Den Hausherren gelang dank eines Doppelschlags von Jamal Musiala (30.) und Thomas Müller (34.) die vorläufige Wende, doch Justin Kluivert glich bereits in der 36. Minute wieder aus.

Die neuerliche Führung besorgte der von der Bayern-Innenverteidigung sträflich alleine gelassene Emil Forsberg per Kopf (48.), ehe Müller in der 75. Minute zum 3:3-Endstand einköpfelte. Alaba spielte durch, Sabitzer wurde in der 72. Minute ausgewechselt.