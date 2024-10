Bayern München bittet Stuttgart zum "Süd-Gipfel"

In der deutschen Bundesliga steht am Samstagabend (18.30 Uhr/live Sky) der Südschlager auf dem Menüplan der 7. Runde: Tabellenführer FC Bayern München empfängt in der Allianz Arena den auf Rang acht platzierten VfB Stuttgart.

Beide Teams peilen nach zuletzt drei sieglosen Pflichtspielen wieder einen vollen Erfolg an, wenngleich die Bayern mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer am Samstag (ab 18.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) klare Favoriten sind. Meister Bayer Leverkusen hat am Samstag (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) unterdessen Eintracht Frankfurt zu Gast.

Bayern muss auf Musiala-Zauber verzichten

FCB-Coach Vincent Kompany muss gegen die Schwaben weiter auf Jamal Musiala verzichten, der Jungstar laboriert an Hüftgelenksbeschwerden und fehlte deswegen im deutschen Nationalteam. Fraglich ist auch der Einsatz von Innenverteidiger Dayot Upamecano. "In den nächsten Wochen bekommen wir hoffentlich wieder den gesamten Kader zusammen", sagte Kompany.

Dass es zuletzt in der Meisterschaft nur zu zwei Remis gegen Leverkusen und Frankfurt gereicht und es in der Champions League gar eine 0:1-Niederlage bei Aston Villa gesetzt hat, brachte den belgischen Trainer nicht aus der Ruhe. "Es ist nichts Schlimmes passiert", sagte Kompany, der seine Spieler als "geile Truppe" bezeichnete. "Alles umzuändern, wäre blöd, nur weil es mit dem Ergebnis mal nicht geklappt hat."

»Größte Aufgabe, die du haben kannst«

Die Stuttgarter, die zuletzt drei Mal in Folge remisiert haben, fahren mit viel Respekt zum FC Bayern. "Das ist die größte Aufgabe, die du gerade haben kannst - in Deutschland, vielleicht sogar in Europa", meinte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. "Es ist definitiv so, dass die Bayern wieder zu alter Stärke zurückgekommen sind." Um in München zu bestehen, müsse man kleinste Chancen nutzen und "leidenschaftlich verteidigen", erklärte der 42-Jährige. Helfen sollen dabei die beiden deutschen Länderspiel-Torschützen Jamie Leweling und Deniz Undav. Letzterer dürfte rechtzeitig fit werden.

»Meisterkusen« unter Zugzwang

Meister Leverkusen benötigt derweil einen Sieg gegen die drittplatzierten Frankfurter, die mit 13 Zählern nur einen hinter den Bayern liegen, um den Abstand auf den Rekordmeister an der Spitze nicht zu groß werden zu lassen. Dieser beträgt derzeit drei Punkte. Bayer-Coach Xabi Alonso baut auf Florian Wirtz, der trotz Sprunggelenksblessur im Kader ist. Auch Victor Boniface, der eine Odyssee mit der nigerianischen Nationalmannschaft in Libyen erlebte, steht zur Verfügung.

Schicker vor Hoffenheim-Premiere

Der derzeit erste Bayern-Verfolger, RB Leipzig (14), reist nach Mainz, wo auf Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald ihre Landsleute Philipp Mwene und Karim Onisiwo warten. Der auf Platz vier liegende SC Freiburg (12) mit dem zuletzt im ÖFB-Trikot erfolgreichen Trio Philipp Lienhart, Junior Adamu und Michael Gregoritsch hat ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Zum Kellerduell kommt es in Sinsheim zwischen der TSG Hoffenheim (Grillitsch und Prass) und dem VfL Bochum. Für Andreas Schicker ist es die erste Partie nach seinem Wechsel von Sturm Graz zur TSG als neuer Geschäftsführer Sport.