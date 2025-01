Bayern will Pflichtsieg gegen Kiel, Leverkusen verteidigt Heimserie gegen Ilzer-Elf

Bayern München empfängt Holstein Kiel, während Hoffenheim bei Bayer Leverkusen eine schwierige Aufgabe erwartet. Zudem startet die Bundesliga-Testphase mit Schiedsrichter-Durchsagen.

Die 20. Runde der deutschen Bundesliga bringt am Samstag eine klare Favoritenrolle für Tabellenführer Bayern München. Der Rekordmeister trifft um 15.30 Uhr (live Sky) auf den Liga-Vorletzten Holstein Kiel.

Bayern will Favoritenrolle bestätigen

Bayern-Coach Vincent Kompany betonte, dass der Fokus klar auf dem Gegner liege. „Kiel ist für mich die ganz große Priorität. Wir wollen mit vollem Hunger in das Spiel reingehen“, erklärte der Belgier. Gleichzeitig wird in München erstmals das neue Schiedsrichter-Durchsagesystem getestet, das mehr Transparenz bei VAR-Entscheidungen bringen soll.

Dortmund vor Trainerwechsel – Tullbergs letztes Spiel

Borussia Dortmund gastiert am Freitag in Heidenheim, bevor Niko Kovac als neuer Trainer übernimmt. Interimstrainer Mike Tullberg, der die Mannschaft in den vergangenen zwei Spielen betreute, will sich mit einem Erfolg verabschieden. „Es geht darum, alles rauszuhauen und die bestmögliche Ausgangsposition für Niko und sein Trainerteam zu schaffen“, sagte der 39-jährige Däne.

Leverkusen mit beeindruckender Heimserie

Am Sonntag trifft Eintracht Frankfurt auf Wolfsburg, während Hoffenheim auswärts auf Bayer Leverkusen trifft. Die Mannschaft von Christian Ilzer steht vor einer großen Herausforderung: Leverkusen ist seit 14 Heimspielen ungeschlagen und hat die letzten acht Partien vor eigenem Publikum gewonnen.

„Es ist eine super Mannschaft mit extrem viel Qualität, man sieht die Handschrift von Xabi Alonso“, lobte Hoffenheim-Trainer Ilzer den Gegner. „Wir müssen sehr geschlossen auftreten und viel investieren in die Arbeit gegen den Ball.“