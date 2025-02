Bayern wollen Vorsprung nach Stuttgart-Duell halten

Der FC Bayern steht am Freitag (20.30 Uhr, live DAZN) gegen Stuttgart vor einer großen Herausforderung.

Für den FC Bayern gab es in dieser Woche Einiges zu feiern. So gab die Dokumentation "Thomas Müller - Einer wie keiner", die Einblicke in das Leben des Münchner Urgesteins gewährt, am Dienstag ihre Premiere. Die Erstausstrahlung ließen sich neben Hauptdarsteller Müller auch zahlreiche seiner Bayern-Teamkollegen sowie Coach Vincent Kompany natürlich nicht entgehen. Einen noch größeren Grund zu zelebrieren gab es hingegen am Donnerstag. Da feierte der Rekordmeister seinen 125. Geburtstag. Die Feierlaune will man sich auch am Tag darauf nicht vermiesen lassen. Da steht ein Duell mit Vizemeister VfB Stuttgart an (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker).

Generalprobe vor CL-Duell gegen Leverkusen

Anders als in der vergangenen Saison dürfen Jamal Musiala und Co. in dieser Spielzeit nun schon seit längerem die Aussicht von der Tabellenspitze genießen. Mit Titelverteidiger Bayer Leverkusen hat man zwar einen gefährlichen Verfolger an den Fersen, der liegt allerdings bereits acht Punkte zurück. Nichtsdestotrotz ist ein Sieg in Stuttgart erwünscht, um die Werkself weiterhin auf Abstand zu halten. Dabei steht Bayern vor keiner leichten Aufgabe, wie Trainer Kompany erklärte. "Auswärts gegen den Tabellenzweiten der letzten Saison ist es nie einfach. Wir haben uns nur darauf fokussiert, haben keinen Schritt weniger gemacht in der Vorbereitung, weil das Spiel sehr wichtig für uns ist", so der Belgier.

Auch Sportvorstand Max Eberl hofft auf ein erfreuliches Ergebnis. Immerhin ist das Stuttgart-Duell die Generalprobe für das kommende Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch (21 Uhr, live DAZN), in dem man Leverkusen zum bereits vierten Mal in dieser Saison gegenübersteht. Eberl: "Das Spiel ist wichtig, wir wollen den Vorsprung halten. Auswärts in Stuttgart ist es nicht leicht. Sie spielen in den letzten Jahren sehr gut und sehr stabil. Man hat beim VfB die Doppelbelastung gespürt. Für uns ist es ein Spiel gegen einen CL-Teilnehmer. Was es dann für die Spiele gegen Leverkusen bedeutet, werden wir sehen. Unsere Reaktion nach schwächeren Spielen war bislang immer sehr gut. Das ist auch eine Stärke."