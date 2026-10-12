ÖFB-Kapitän feiert Comeback: David Alaba debütiert für Udinese Calcio!

ÖFB-Kapitän David Alaba hat sein mit Spannung erwartetes Debüt für Udinese Calcio gegeben: Der Abwehrstar wurde bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Turin in der zweiten Hälfte eingewechselt.

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Österreichs Fußball-Aushängeschild David Alaba hat am Montagabend sein offizielles Debüt für Udinese Calcio gefeiert. Beim hart umkämpften Serie-A-Auswärtsspiel gegen den FC Turin kam der 34-jährige ÖFB-Kapitän in der 72. Spielminute für Mërgim Vojvoda auf den Rasen. Alaba, der die Defensive der Norditalienischen Mannschaft stärken sollte, fügte sich direkt in die intensiv geführte Schlussphase ein, konnte die knappe 1:2-Niederlage seiner neuen Mannschaft trotz eines engagierten Auftritts aber nicht mehr abwenden.

Turbulente Partie mit Turiner Matchwinner Kulenovic

In einem von Beginn an umkämpften Spiel im Stadio Olimpico Grande Torino erwischte die Heimelf den besseren Start. Nach einer Drangperiode der Turiner traf Daniel Bragança in der 36. Minute aus kürzester Distanz zur Führung für die Hausherren. Udinese zeigte jedoch Moral und schlug noch vor der Halbzeitpause zurück: Jurgen Ekkelenkamp vollendete in der 43. Minute einen feinen Angriff zum 1:1-Ausgleich, der nach Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter offiziell gegeben wurde.

Schlussoffensive nach Alaba-Einwechslung bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel drückte Turin erneut aufs Tempo und belohnte sich in der 67. Minute durch den eingewechselten Mittelstürmer Sandro Kulenović mit dem erneuten Führungstreffer. Udinese-Coach reagierte wenig später mit einem dreifachen Wechsel und brachte in der 72. Minute Alaba gemeinsam mit Keinan Davis und Lazar Jovanović ins Spiel. Obwohl Udinese in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne warf und Enzo Ebosse in der 87. Minute mit einem Weitsschuss knapp scheiterte, blieb der verdiente Ausgleichstreffer aus.