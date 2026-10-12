Nach Skandal:
Verbands-Hammer in der Türkei: Anthony Taylor bleibt Schiri-Boss!
Die Schiedsrichter-Affäre um die türkische Süper Lig nimmt eine spektakuläre Wendung. Nachdem die Staatsanwaltschaft Istanbul im Rahmen der Ermittlungen im "Schiedsrichter-Dossier" den bisherigen Präsidenten des Schiedsrichterausschusses (MHK), Ferhat Gündoğdu, festnehmen und in Untersuchungshaft nehmen ließ, folgte dessen Rücktritt. Der türkische Fußballverband TFF hatte daraufhin den ehemaligen englischen Star-Schiedsrichter Anthony Taylor sowie Alan Snoddy kurzfristig beauftragt, die Schiedsrichter-Ansetzungen für die vergangenen Spieltage der Trendyol Süper Lig und der 1. Lig zu übernehmen. Was ursprünglich nur als Notlösung gedacht war, wird nun zur Dauerlösung.
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Wie die türkischen Medien übereinstimmend berichten, hat sich der türkische Verband TFF mit Anthony Taylor und Alan Snoddy auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Das Duo wird bis zum Ende der laufenden Saison die komplette Verantwortung für die Schiedsrichter-Einteilung im türkischen Profifußball übernehmen.
Damit reagiert die Verbandsführung auf die schweren Turbulenzen der letzten Wochen und setzt auf geballte internationale Expertise an der Verbandsspitze, um wieder Ruhe und Vertrauen in die Unparteilichkeit der Spielleiter herzustellen.
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