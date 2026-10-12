981. Karrieretor! Ronaldo trifft in Asien Champions League

Superstar Cristiano Ronaldo marschiert unaufhaltsam weiter in Richtung seiner magischen 1000-Tore-Marke: Beim 3:1-Sieg von Al-Nassr in der Asien Champions League knipste der Portugiese erneut.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fußball-Phänomen Cristiano Ronaldo hat in der Asien Champions League den nächsten großen Meilenstein auf seinem Weg zur historischen Tausender-Marke gesetzt. Am zweiten Spieltag der Königsklasse setzte sich der saudi-arabische Topklub Al-Nassr vor heimischem Publikum im King Saud University Stadium souverän mit 3:1 gegen den usbekischen Vertreter Neftchi Fargona durch. Während Al-Nassr damit den ersten Sieg im laufenden Wettbewerb bejubelte, ebnete der 41-jährige Ausnahmekönner den Weg zum Erfolg mit seinem Treffer in der ersten Halbzeit eigenhändig.

Ronaldo-Treffer bringt Al-Nassr auf Kurs

Nachdem Angelo die Hausherren in der 33. Minute in Führung gebracht hatte, schlug der Kapitän kurz vor der Pause eiskalt zu: Ronaldo erhöhte in der 42. Minute auf 2:0. Obwohl Odilov (51.) für die Gäste verkürzen konnte, machte ein Eigentor von Gofurov (78.) den Heimsieg der Saudi-Araber endgültig perfekt. Für Ronaldo war es der insgesamt 981. Pflichtspieltreffer seiner unvergleichlichen Profikarriere.

Nur noch 19 Treffer bis zur magischen Tausend

Damit fehlen dem Weltsportler vor seinem geplanten Karriereende nur noch exakt 19 Tore, um als erster Fußballer der Moderne die unfassbare Marke von 1000 offiziellen Karrieretoren zu knacken. Angesichts seiner aktuellen Formkurve und der verbleibenden Partien in der Asien Champions League sowie der Saudi Pro League scheint das Erreichen seines großen Lebenstraums nur noch eine Frage der Zeit zu sein.