Portugal-Knall: Verfahren gegen Cristiano Ronaldo

Der Wirbel rund um Superstar Cristiano Ronaldo geht in die nächste Runde.

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Cristiano Ronaldo begeisterte am Freitag mit einem traumhaften Freistoßtor die Fans in Saudi-Arabien. Doch in seiner Heimat, Portugal, sorgt das Vorgehen des 41-jährigen Superstars weiter für Aufregung.

Nachdem er in der Nations League von Coach Jorge Jesus nicht eingesetzt wurde, verließ CR7 das Teamcamp. Was folgte, ist ein nicht enden wollender öffentlicher Streit mit Anschuldigungen auf beiden Seiten.

Ende einer Ära

Die Ära CR7 im Trikot der Selecao dürfte wohl zu Ende sein. Doch nun legt der portugiesische Fußballverband nach. In einer offiziellen Meldung wurde verkündet, dass gegen den Al-Nassr-Star ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde.

Ziel des Verfahrens sei, herauszufinden, wie mit der Personalie des einstigen Nationalhelden fortgefahren wird. Bis zur Verfahrenseröffnung ist Cristiano Ronaldo auf jeden Fall suspendiert. In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, ob diese Nationalteam-Sperre bestehen bleibt oder doch rückwirkend aufgehoben wird.