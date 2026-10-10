oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Suspendierung offiziell

Portugal-Knall: Verfahren gegen Cristiano Ronaldo

SR
von
Verfahren gegen Cristiano Ronaldo.
© IMAGO/TT
Der Wirbel rund um Superstar Cristiano Ronaldo geht in die nächste Runde.
OE24 auf Google bevorzugen

Cristiano Ronaldo begeisterte am Freitag mit einem traumhaften Freistoßtor die Fans in Saudi-Arabien. Doch in seiner Heimat, Portugal, sorgt das Vorgehen des 41-jährigen Superstars weiter für Aufregung.

Auch interessant

Ronaldo schießt sich Portugal-Frust von der Seele

Abrechnung nach Nationalteam-Aus: Ronaldos Mutter bricht ihr Schweigen!

Ronaldo spricht über Nationalteam-Ende

Nachdem er in der Nations League von Coach Jorge Jesus nicht eingesetzt wurde, verließ CR7 das Teamcamp. Was folgte, ist ein nicht enden wollender öffentlicher Streit mit Anschuldigungen auf beiden Seiten.

Ende einer Ära

Die Ära CR7 im Trikot der Selecao dürfte wohl zu Ende sein. Doch nun legt der portugiesische Fußballverband nach. In einer offiziellen Meldung wurde verkündet, dass gegen den Al-Nassr-Star ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde.

Ziel des Verfahrens sei, herauszufinden, wie mit der Personalie des einstigen Nationalhelden fortgefahren wird. Bis zur Verfahrenseröffnung ist Cristiano Ronaldo auf jeden Fall suspendiert. In den kommenden Wochen soll sich entscheiden, ob diese Nationalteam-Sperre bestehen bleibt oder doch rückwirkend aufgehoben wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wurde Real-Star Vini Jr. durch einen Klon ersetzt?

Ronaldo schießt sich Portugal-Frust von der Seele

Super-Donnerstag im Europacup! Bullen fordern Mailand, Sturm trifft auf Bournemouth!

Milliarden-Hit in Linz! Liverpools 1,09-Milliarden-Kader rockt die Gugl

Traumspiel auf der Gugl! LASK fordert Liverpool im Königsklassen-Kracher

Portugal-Knall: Verfahren gegen Cristiano Ronaldo

SK Rapid trauert um Kult-Mitarbeiter Robert "Kiwi" Wenk

Ansage! Vienna zieht mit BW Linz gleich

Ex-Rapidler Grüll schon besser als Bayerns Olise

2:2! Dortmund lässt erstmals Federn