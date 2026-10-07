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Hammer-Statement

Ronaldo spricht über Nationalteam-Ende

SR
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MALMÖ 2026-09-29 Portuguese national soccer player Cristiano Ronaldo in action during Portugal s team training session at Eleda Stadium in Malmo, Sweden on Sept. 29, 2026. Portugal will face Denmark in a Nations League match in Copenhagen on Thursday, but the team is based in Malmo. MALMÖ SWEDEN x50090x *** MALMÖ, Sept. 29, 2026 Portuguese national soccer player Cristiano Ronaldo in action during Portugals team training session at Eleda Stadium in Malmö, Sweden, on Sept. 29, 2026. Portugal will face Denmark in a Nations League match in Copenhagen on Thursday, but the team is based in Malmö, Sweden. MALMÖ, SWEDEN x50090x PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFIN Copyright: xJohanxNilssonx/xTTx SWEDEN SOCCER PORTUGAL NATIONAL TEAM
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In einem über 1.700 Wörter langen Statement (oe24 berichtete) warf Superstar Cristiano Ronaldo Trainer Jorge Jesus Wortbruch vor. Gleichzeitig bot der 41-Jährige die Fortsetzung seiner Länderspielkarriere an.
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"Ich beschloss, das Trainingslager zu verlassen, ohne auf einen weiteren Wortbruch zu warten. Für mich ist die Wahrheit nach wie vor das Wichtigste in der Beziehung zwischen Menschen", schrieb Ronaldo.

Zugleich entschuldigte er sich dafür, dass er das Team verlassen habe. "Trotz des absoluten Vertrauensbruchs seitens des Trainers - was Zeugen dieser Gespräche bestätigen können - hätte ich das nicht tun dürfen. Die Verantwortung liegt allein bei mir", so Ronaldo.

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"Ich hatte das Gefühl, dass mein Verbleib von diesem Moment an der Mannschaft nur geschadet hätte, und ich tat das, was ich immer gesagt hatte: Wenn ich mich nicht mehr als nützlich empfinde, packe ich meine Sachen und gehe."

Ronaldo: "Werde zur Verfügung stehen"

Ronaldo rechnet mit einer Sanktion vonseiten des portugiesischen Verbandes für sein Verhalten. Danach stehe er aber wieder bei Bedarf bereit. "Sollte ich also körperlich fit sein und für meinen Verein spielen - und hoffentlich auch Tore erzielen -, werde ich nach Ablauf einer eventuell gegen mich verhängten Sperre zur Verfügung stehen, um für unsere Nationalmannschaft anzutreten und zu gewinnen; so wie ich es bis heute immer getan habe."

Ronaldo hatte die Nationalmannschaft in der vergangenen Woche verlassen, nachdem er beim 2:1 im Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden war.

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