Dortmund empfängt Bayern: Der Klassiker elektrisiert die Bundesliga

Der Bundesliga-Klassiker steht an: Borussia Dortmund empfängt Tabellenführer Bayern München. Der BVB will seine makellose Heimserie halten, während die Bayern auf einen weiteren Schritt in Richtung Titel aus sind.

Das Bundesliga-Highlight des Jahres steht bevor: Borussia Dortmund empfängt in der 12. Runde am Samstag (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den FC Bayern München im Signal Iduna Park. Der Klassiker zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich, wie Bayern-Trainer Vincent Kompany betonte: „Auf dieses Spiel schaut man.“ Mit einem Sieg könnten die noch ungeschlagenen Münchner ihre Position an der Tabellenspitze weiter festigen.

BVB daheim makellos

Für den BVB ist das Spiel eine große Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen. Dortmund ist zu Hause in dieser Saison unantastbar, alle sechs Heimspiele wurden gewonnen. „Mit breiter Brust“ gehe man ins Spiel, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl. Doch die Bilanz gegen die Bayern ist ernüchternd: Der letzte Liga-Heimsieg datiert aus dem Jahr 2018. „Es wird Zeit, die Bayern zu schlagen“, forderte Kehl.

Die Bayern hingegen reisen mit großem Selbstbewusstsein an. Nach sieben Pflichtspielsiegen ohne Gegentor sieht Kompany sein Team in bester Form: „Ich will gewinnen, und ich freue mich, wenn bei solchen Spielen Emotionen im Spiel sind.“

Lesen Sie auch Bayern will im Schlager gegen Leverkusen Wiedergutmachung Im großen Schlager der deutschen Fußball-Bundesliga sinnt der FC Bayern auf Revanche.

Weitere Duelle in der Bundesliga

Abseits des Klassikers kämpfen auch andere Teams um wichtige Punkte. RB Leipzig will nach fünf sieglosen Spielen gegen Wolfsburg die Trendwende schaffen. „Es ist meine Aufgabe, gemeinsam mit den Jungs die Situation zu drehen“, sagte Trainer Marco Rose.

Leverkusen strebt beim Gastspiel bei Union Berlin einen Sieg an, um sich in den Top 3 festzusetzen. Auch Freiburg und Borussia Mönchengladbach stehen sich in einem spannenden Duell um die oberen Tabellenplätze gegenüber.

Am Sonntag reist Hoffenheim mit Neo-Trainer Christian Ilzer nach Mainz, um sich weiter zu stabilisieren.