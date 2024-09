Bayern will im Schlager gegen Leverkusen Wiedergutmachung

Im großen Schlager der deutschen Fußball-Bundesliga sinnt der FC Bayern auf Revanche.

Bayer Leverkusen schnappte dem Rekordchampion in der Vorsaison den Meistertitel und den DFB-Pokal weg, nun sollen am Samstag (18.30 Uhr/live Sport24-Liveticker) in der Allianz Arena die alten Kräfteverhältnisse wieder hergestellt werden. Die Münchner führen die Tabelle mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 16:3 an, drei Punkte dahinter folgt die Werkself.

Kompany freut sich auf Leverkusen

Bayern-Coach Vincent Kompany freut sich auf das Duell. "Es ist ein wichtiges Spiel gegen die vielleicht beste Mannschaft der letzten zwölf Monate", erklärte der Belgier. Nach 20 Toren in den jüngsten drei Spielen und einem torreichen Start ins Oktoberfest wollen die Münchner dem Liga-Dominator der vergangenen Saison kräftig einschenken. "Wir spielen zu Hause gegen den Meister und möchten gewinnen", sagte der 38-Jährige, der auf den zuletzt verletzten Manuel Neuer im Tor hofft.

Leverkusen reist mit dem Selbstverständnis des Meisters an. "Wir sind bereit", sagte der einstige Bayern-Profi und nunmehrige Bayer-Coach Xabi Alonso. "Ich weiß nicht, ob es für Bayern auch das härteste Spiel ist, aber für alle anderen Mannschaften ist das Spiel in München das Härteste." Seine Lederhose lässt Alonso daheim. "Wir haben keine Zeit dafür", sagte der Baske über einen Bierzelt-Besuch. Für beide Teams geht es in wenigen Tagen in der Champions League weiter.

Duell Überraschungslösung gegen Wunschkandidat

Das Trainerduell zwischen Kompany und Alonso rückt nach der zähen Münchner Suche nach dem Nachfolger von Thomas Tuchel besonders in den Fokus. Der Leverkusener Meistercoach war anfänglich ein Wunschkandidat - mit der Überraschungslösung Kompany hatte da noch keiner gerechnet. Kompany lachte laut, als er gefragt wurde, ob diese Konstellation eine besondere Motivation mit sich bringe.

"Es sieht immer so aus, als ob alle ein außergewöhnliches Ego haben. Das ist mir alles völlig egal", sagte Kompany, der Alonso schon als Spieler in der Premier League und in der Champions League gegenüberstand. "Meine Motivation ist: Leverkusen war Meister, sie kommen in die Allianz Arena, wir sind Tabellenführer und wir haben die Möglichkeit etwas für unsere Fans zu tun."

Müller warnte vor Last-Minute-Qualitäten

Über 300.000 Tickets hätte der FC Bayern verkaufen können, 75.000 Zuschauer finden im Stadion Platz. Der Münchner Rekordspieler Thomas Müller erwartet einen spannenden Liga-Gipfel. "Sie klopfen so lange an die Tür, bis einer aufmacht", sagte der 35-Jährige. "Verrückterweise macht bei Bayer Leverkusen immer einer auf in der Nachspielzeit." In dieser Saison siegten die Last-Minute-Könige vom Rhein schon wieder zweimal in der Nachspielzeit gegen Gladbach und Wolfsburg. In schmerzhafter Erinnerung ist bei den Münchnern noch das 2:2 aus der Vorsaison, als Leverkusen in der wilden Nachspielzeit ausglich.