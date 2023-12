FC Bayern von VfB Stuttgart gefordert

Am Sonntag (19.30 Uhr/live Sat.1) steigt in München zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart das Spiel der Runde. Das schwäbische Überraschungsteam von Trainer Sebastian Hoeneß reist in Runde 15 als Liga-Dritter zum Tabellen-Zweiten an die Isar.

Stuttgart (31 Punkte) trennt derzeit nur ein Zähler vom deutschen Rekordmeister (32), der allerdings ein Match weniger aufweist. "Es ist ein Spiel von großer Bedeutung. Für uns alle und auch für mich. Es ist ein Gipfelspiel, auch wenn es eine Momentaufnahme ist. Für uns ist das eine schöne Konstellation, wir freuen uns auf die Partie", erklärte Hoeneß am Freitag. Dortmund Cup-Killer will anschreiben Dass der schwäbische Höhenflug offenbar nachhaltiger Natur ist, hat der VfB zuletzt vergangene Runde beim 1:1 gegen Tabellenführer Leverkusen bewiesen. Davor wurde Borussia Dortmund im DFB-Cup eliminiert (2:0). Nun möchte Stuttgart, das vergangene Saison den Abstieg erst im letzten Moment vermieden hat, auch im Allianz-Stadion anschreiben. "Wenn du in München spielst, musst du mutig und bereit sein, zu leiden und alles reinzuwerfen. Nach dem Unentschieden gegen Leverkusen fahren wir mit einem guten Gefühl nach München, um im besten Fall auch etwas mitzunehmen." Bayern mit Respekt vor Stuttgart Lob und Anerkennung zollte Bayern-Trainer Thomas Tuchel dem Gegner. "Die Stuttgarter stehen verdient da, wo sie stehen." Man sehe die Handschrift von Hoeneß. "Wir haben größten Respekt vor Stuttgart, aber wir wollen gewinnen", erklärte Tuchel, dessen Stürmerstar Harry Kane derzeit kränkelt. Kingsley Coman und Noussair Mazraoui fallen mit Muskelverletzungen fix aus, für Mazraoui könnte Konrad Laimer auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommen. Leverkusen empfängt Frankfurt Einen erneuten Punkteverlust der Bayern würde Bayer in die Karten spielen, die Elf von Coach Xabi Alonso könnte dann seinen Vorsprung von derzeit vier Punkten bei einem Spiel mehr ausbauen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen Frankfurt, das die Münchner vor einer Woche mit 5:1 vom Platz gefegt hatte. Leverkusen ist in dieser Saison noch ohne Niederlage, in 23 Pflichtspielen gab es 20 Siege. "Die Serie ist natürlich super, aber die Herausforderung besteht darin, so weiterzumachen und die Mentalität, Qualität und Konsistenz beizubehalten. Wir wollen uns immer weiter verbessern", sagte Alonso.