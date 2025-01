Hammer-Gerücht: Mit diesem ÖFB-Star flirtet Bayern München

Bayern München auf Transferjagd! Holt sich der deutsche Rekordmeister nach David Alaba, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer jetzt den nächsten ÖFB-Star?

Die Münchner wollen ihre Defensive verstärken, und laut einem Bericht des Transfer-Experten Ekrem Konur steht ein heiß begehrter ÖFB-Star auf der Wunschliste: Kevin Danso. Seit Wochen ranken sich Wechselgerüchte um den Verteidiger des französischen Erstligisten RC Lens. Ob Fenerbahçe Istanbul, Wolverhampton Wanderers oder der VfB Stuttgart – zahlreiche Vereine aus den europäischen Top-Ligen sollen am 26-Jährigen interessiert sein.

Jetzt scheint auch Bayern München erneut an die Tür zu klopfen – und das nicht zum ersten Mal. Bereits im Sommer 2023 und im vergangenen Winter zeigte der deutsche Rekordmeister Interesse am Voitsberger. Doch in beiden Transferphasen kam kein Deal zustande. Nun könnte sich die Situation geändert haben: Der langfristige Ausfall von Neuzugang Hiroki Ito (Mittelfußbruch) sowie die unkonstanten Leistungen von Eric Dier sollen den Tabellenführer der Bundesliga dazu bewegen, erneut auf Danso zuzugehen.

Bayern müsste blechen

Ein Transfer wird allerdings teuer: Danso steht noch bis 2027 bei Lens unter Vertrag, und Bayern müsste eine beachtliche Ablösesumme für den Abwehrhünen zahlen. Sein Marktwert wird derzeit auf 25 Millionen Euro geschätzt. Doch bei den Münchnern – bekannt als „FC Hollywood“ – sitzt das Geld bekanntermaßen locker.

Ob es diesmal für einen Wechsel reicht, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Danso könnte die nötige Stabilität in die Münchner Defensive bringen und damit in die Fußstapfen von Ex-Bayern-Star David Alaba treten, der in München zehn deutsche Meistertitel gewann und zweimal die Champions-League-Trophäe in die Höhe stemmte.