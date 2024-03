Hat Bayern München ÖFB-Trainer Rangnick auf dem Zettel?

FC Bayern München sucht für die kommende Saison einen neuen Trainer. Immer wieder werden die gleichen Namen wie Xabi Alonso, Zinedine Zidane und sogar Liverpool-Coach Jürgen Klopp diskutiert, doch nun wird ein neuer Kandidat ins Spiel gebracht: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Die Trainersuche beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München befindet sich in vollem Gange. Wer wird Thomas Tuchel nach Saisonende ersetzen? In der Show "Reif ist live" auf bild.de bringt Kommentator-Legende Marcel Reif nun ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ins Spiel. Der 65-Jährige ist derzeit jedoch mit dem rot-weiß-roten Nationalteam beschäftigt und konzentriert sich auf die Europameisterschaft in Deutschland.

Reif: »Er ist ein ausgewiesener Fußball-Fachmann«

Rangnick, bekannt für seine erfolgreiche Zeit als Sportchef bei RB Leipzig, wird von Reif als ausgewiesener Fußball-Experte gepriesen. Seine Fähigkeit, langfristige Erfolgsstrategien zu entwickeln und umzusetzen, machen ihn zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Trainerposition bei den Bayern. Reif betonte: „Natürlich ist er ein ausgewiesener Fußball-Fachmann, der in Vereinen große Dinge bewirkt hat. Nicht nur: ‘Wie spielen wir morgen?’ Sondern auch: ‘Wie spielen wir übermorgen?’ In Leipzig hat er Spuren hinterlassen und zwar große.“

Allerdings ist der Fußball-Professor auch fordernd – ähnlich wie der scheidende Bayern-Coach Thomas Tuchel. Doch gerade diese Forderung nach Höchstleistung könnte dem FC Bayern München zugutekommen, um wieder nachhaltige Erfolge zu erzielen. Die Frage bleibt jedoch, ob Rangnick wirklich der neue Trainer des FC Hollywoods werden könnte. "Ich halte es nicht für ausgeschlossen", lautet das Fazit von Reif.