Leverkusen empfängt Leipzig, Bayern Tabellenführer Freiburg

Alonso freut sich auf Topspiel: "Wie Champions League" - Bayern gegen Freiburg als Heimdebüt von Trainer Kompany

Das zweite Saison-Wochenende in der deutschen Fußball-Bundesliga wartet mit einigen spannenden Duellen auf. So empfängt Meister Bayer Leverkusen RB Leipzig (18.30 Uhr/live Sport24-Liveticker). Beide Teams haben in der ersten Runde gewonnen, ganz rund läuft es aber noch nicht. Dortmund will bei Werder Bremen nachlegen (15.30 Uhr/live Sport24-Liveticker). Am Sonntag tritt der FC Bayern beim Heimdebüt von Neo-Trainer Vincent Kompany in der Allianz-Arena gegen Leader SC Freiburg an (17.30 Uhr / live Sport34-Liveticker). Die dominierende Frage ist: Wem gelingt der Sechs-Punkte-Start?

Bayer auf Rekordjagd

Leverkusen kann seine Serie von aktuell 35 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage auf 36 ausbauen und so mit dem Hamburger SV gleichziehen, der mit 36 Spielen die zweitbeste Serie der Liga-Historie vorweisen kann. Den Rekord hält der FC Bayern München, der 53 Spiele nacheinander nicht verloren hat. "Das ist unser erstes Heimspiel, es wird eine großartige Stimmung sein. Das ist morgen wie ein Champions-League-Spiel", befand Trainer Xabi Alonso.

Bayern gegen Freiburg

Beim Thema Serien können die Bayern ein Wörtchen mitreden. Seit 16 Partien sind die Münchner nämlich gegen den SC Freiburg, der weiter auf Michael Gregoritsch verzichten muss, ungeschlagen. Und von den jüngsten 42 Begegnungen in der Bundesliga hat Bayern nur eines verloren. Kompany fehlen weiter Hiroki Ito, Josip Stanisic und Leroy Sané. Umstellungen in der Startelf sind nach einem mühsamen 3:2-Erfolg in Wolfsburg denkbar, Konrad Laimer saß zuletzt nur auf der Ersatzbank.

Sabitzer in Bremen

Dortmund gastiert mit Marcel Sabitzer in Bremen, wo Trainer Nuri Sahin einst selbst als Spieler aktiv war. Der BVB, Gegner von Sturm Graz in der Champions League, hat die vergangenen vier Bundesliga-Auswärtsspiele in Bremen gewonnen und dabei immer genau zwei Tore erzielt.

Stöger gegen Ex-Verein

Bei der Partie VfL Bochum gegen Mönchengladbach kommt es zu einem Wiedersehen von Borussia-Neuerwerbung Kevin Stöger mit seinem Ex-Verein. Der Österreicher trug am Ende der vergangenen Saison in tragender Rolle zur Rettung der Bochumer in der Relegation gegen Düsseldorf bei.