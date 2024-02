Leverkusen will Vorsprung auf die Bayern ausbauen

Der Tabellenführer eröffnet am Freitag den 23. Spieltag der Deutschen Bundesliga: Bayer Leverkusen empfängt in der Bayer-Arena den Tabellen-Vorletzten 1. FSV Mainz 05. Bei einem Sieg würde die Xabi-Elf an den Bayern mit 11 Punkten vorbeiziehen.

Mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten Mainz 05 könnte Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen den Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Bayern München zumindest vorübergehend auf elf Punkte ausbauen.

Im Vorjahr siegte Mainz mir 3:2

Die Mainzer gehen allerdings nach dem erfolgreichen Debüt ihres neuen Trainers Bo Henriksen beim 1:0 gegen Augsburg mit neuem Mut in die Partie am Freitag (20.30/DAZN & oe24-Liveticker) - und sie gewannen im Vorjahr mit 3:2 in Leverkusen.

Bayer Leverkusen in dieser Saison ohne Niederlage

In dieser Saison hat das Team von Trainer Xabi Alonso allerdings noch keines seiner 32 Pflichtspiele verloren. Den möglichen Elf-Punkte-Vorsprung könnte der FC Bayern am Samstagabend noch einmal verkürzen. Auf die Münchner wartet nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und im ersten Spiel nach der angekündigten Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende in RB Leipzig eine schwere Aufgabe.