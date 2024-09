Monster-Vertrag für Jamal Musiala (21)

Wie die BILD-Zeitung berichtet soll Bayern-Star Musiala eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben. Dafür bieten die Münchner eine unglaubliche Summe.

Seit der Heim-EURO in Deutschland wird der 21-Jährige als neuer Superstar gefeiert. Gemeinsam mit Leverkusens Florian Wirtz führte er das DFB-Team mit seinen drei Toren bis in Viertelfinale, wo man knapp am späteren Champion Spanien scheiterte. Sein Marktwert kletterte nach der Mega-Performance auf 130 Millionen Euro. Sein aktueller Arbeitgeber FC Bayern will Musiala nun längerfristig binden, um Abwerbungsversuche aus England oder Spanien zu verhindern.

Nur Kane verdient 25 Millionen Euro

Dafür sind FCB-Bosse bereit Musiala zum teuersten Bayern-Star aller Zeiten zu machen. Wie die BILD-Zeitung berichtet soll sein Vertrag, der noch bis Juni 2026 läuft, vorzeitig verlängert werden. Dafür wird sein Gehalt von aktuell 9 Millionen auf über 25 Millionen Euro angehoben. Zum Vergleich: Aktuell verdient nur Stürmerstar Harry Kane (31) 25 Millionen Euro bei den Bayern.

Wirtz kostet 150 Millionen Ablöse

Fakt ist: Musiala gehört die Zukunft. Er soll national und international das Gesicht des deutschen Rekordmeisters sein. Ein weiteres Argument für einen Monster-Vertrag: Sollten die Bayern Musiala nicht halten können, wäre der Kauf eines gleichwertigen Ersatzes extrem teuer. So soll Leverkusens Wirtz (21) rund 150 Mio. Euro Ablöse plus Top-Gehalt kosten.