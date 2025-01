ÖFB-Star soll Ilzers Hoffenheim retten

Die TSG-Hoffenheim setzt auf österreichische Hilfe um sich aus der Misere zu befreien.

So beeindruckend wie Christian Ilzer Ende November noch in seine Rolle als Cheftrainer der TSG Hoffenheim gestartet war, so enttäuschend lief es seither weiter. Seinen ersten Auftritt an der Seitenlinie der Hoffenheimer beendete der Ex-Sturm-Graz-Erfolgscoach noch mit einem 4:3-Triumph gegen RB Leipzig.

In den darauffolgenden acht Pflichtspielen sollte die TSG jedoch kein einziges Mal als Sieger vom Platz gehen (fünf Pleiten, drei Remis). Auf Rang 15 ist Hoffenheim zurzeit dem Abstiegs-Abgrund nahe - die Verzweiflung wird von Spiel zu Spiel größer. Deshalb soll jetzt ein ÖFB-Star als Rettungsring der Ilzer-Truppe fungieren.

Trauner als Leihe

Laut "Kicker" wolle man Österreich-Verteidiger Gernot Trauner in die deutsche Bundesliga holen. Der 32-Jährige ist seit Juli 2021 bei Feyenoord Rotterdam angestellt, befindet sich mit seinem Arbeitgeber auf Platz vier der niederländischen Tabelle. In Deutschland plane man allerdings keinen Kauf, sondern den Oberösterreicher, dessen Vertrag bei Feyenoord noch bis 2026 läuft, für den Rest der Saison auszuleihen. Denn im Frühjahr wird die Rückkehr von Ozan Kabak (Kreuzbandriss) erwartet.

Es wäre eine weitere österreichische Verstärkung für Hoffenheim. Neben Coach Ilzer und Sportgeschäftsführer Andreas Schicker, arbeiten auch die beiden ÖFB-Stars Alexander Prass und Florian Grillitsch für den deutschen Bundesligisten. Am Mittwoch (20.30 Uhr, live Sky) wartet auf sie eine Hammer-Herausforderung: Ein Duell mit Tabellenführer FC Bayern!