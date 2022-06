Der deutsche Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit Trainer Steffen Baumgart vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Das teilte der Club der Österreicher Florian Kainz und Dejan Ljubicic am Montag mit. Baumgart kam im Sommer 2021 vom Zweitligisten SC Paderborn nach Köln. Der 50-Jährige führte den gerade erst in der Relegation geretteten FC bis in die Conference League.