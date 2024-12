Bayern muss Leverkusen ohne Kane aus Pokal schießen

Der FC Bayern will am Dienstag (20.45 Uhr, live Servus TV) den DFB-Pokal-Plänen von Titelverteidiger Bayer Leverkusen einen Strich durch die Rechnung machen.

Es ist DAS Pokal-Hammerlos - der Rekord-Champion trifft auf den Titelverteidiger! Für den FC Bayern heißt es am Dienstag (20.45 Uhr, live Servus TV), der DFB-Pokal-Reise von Vorjahres-Sieger Bayer Leverkusen im Achtelfinale ein Ende zu setzen. Die Münchner können in der Allianz-Arena allerdings nicht nur ihrem 21. Pokal-Erfolg einen Schritt näher kommen, auch der Moment der Rache ist gekommen: Waren es doch die Leverkusener, die in der vergangenen Saison die elfjährige Meisterserie der Bayern beendet und deren Titelträume hatten platzen lassen.

Kompany: "Leverkusens Kader gehört zu den besten der Liga"

Nachdem der Rekordmeister im "Klassiker" am Samstag mit Borussia Dortmund (1:1) schon keine leichte Aufgabe zu bewältigen hatte, folgt mit Double-Sieger Leverkusen schon die nächste. In der Liga sind die beiden Top-Teams sich in dieser Spielzeit bereits einmal begegnet. Im September gingen die beiden Mannschaften mit einem 1:1 auseinander. "Wir haben fast gegen jedes Team in der Liga schon gespielt, Leverkusens Kader gehört zu den besten der Liga. Sie haben auch sehr gute Stürmer", erklärte Bayern-Coach Vincent Kompany.

"Sie können sehr tief verteidigen und haben das gegen uns gemacht in der Hinrunde. Ich weiß nicht, ob sie nun ähnlich an die Sache herangehen. Ich hoffe, dass wir von unserer Stärke ausgehen und uns auf uns konzentrieren, ganz egal wie Leverkusen spielen wird." Seit September 2022 (4:0) ist den Münchnern kein Sieg mehr gegen die Werkself gelungen - das soll sich am Dienstag allerdings ändern.

Bayern müssen auf Kane verzichten

Auf der Jagd nach dem Viertelfinalticket stellt sich ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. allerdings eine große Hürde in den Weg. Denn Superstar-Torjäger Harry Kane hat sich in der Partie gegen den BVB einen Muskelfaserriss zugezogen, fällt nun für einige Zeit aus. "Es ist immer schwer zu sagen. Es gibt die Möglichkeit, dass er dieses Jahr noch spielt. Er wird schon ein paar Spiele ausfallen. Man kann ihn nicht eins zu eins ersetzen, er ist ein Top-Spieler. Aber wir werden das anders lösen, es wird uns nicht an Talent fehlen", merkte Kompany an. Mit Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise, Leroy Sané und Kingsley Coman hat der Belgier allerdings bereits einige Ersatzlösungen parat.