Leverkusen setzte sich nur knapp in Jena durch

Bayer Leverkusen hat als letztes Team die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

Der Titelverteidiger gewann beim Viertligisten FC Carl Zeiss Jena mit 1:0, hatte dabei in Thüringen aber deutlich mehr Mühe als erwartet. Vor 15.000 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld erzielte Jonas Hofmann (52.) das entscheidende Tor für den Double-Gewinner der vergangenen Saison.

Bayer mit Ladehemmung

Bei Bayer hatte es offensiv lange nicht geklickt. "Und ihr wollt Deutscher Meister sein?"-Gesänge waren die logische Folge. Meistertrainer Xabi Alonso reagierte in der Pause, brachte auf der linken Seite Alejandro Grimaldo. Das zahlte sich umgehend aus, denn eine Flanke des Spaniers segelte in Richtung Hofmann, der per Kopf die Führung erzielte.

Jena zeigte sich davon allerdings überhaupt nicht beeindruckt, spielte weiter gut mit und hatte bis zum Schluss gute Chancen auf einen Treffer.