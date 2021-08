Der SV Werder Bremen ist bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert.

Der Zweitligist verlor am Samstag das Auswärtsspiel bei Drittligist VfL Osnabrück mit 0:2. Mit den ÖFB-Legionären Marco Friedl und Romano Schmid in der Anfangsformation zeigten die Bremer über weite Strecken eine schwache Leistung. Der Drittligist aus Osnabrück spielte hingegen befreit auf und jubelt kurz vor der Halbzeit. Nach Assist von Legionär Lukas Gugganig bringt Maurice Trapp den vermeintlichen Underdog in Front. Den Todesstoß versetzt Sven Köhler (90.+4) den Bremern quasi mit dem Schlusspfiff.

Werder Bremen startet am 15. August gegen den SC Paderborn in die 2. Bundesliga.