Ex-Salzburger Berisha wirbt um Platz im DFB-Team

Ein Ex-Salzburger rechnet sich Einsätze in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus.

Viel besser hätte Mergim Berisha die Plattform in München für seine Bewerbung nicht nutzen können, der Stürmer vom FC Augsburg traf bei der 3:5-Niederlage seines Teams am Samstag gegen den FC Bayern doppelt.

"Er hat gute Tore geschossen und gegen Upamecano gute Zweikämpfe genommen - mehr als Mbappé und Messi am Mittwoch", sagte Augsburg-Torhüter Rafal Gikiewicz über Berisha. Kylian Mbappé und Lionel Messi hatten anders als Berisha beim 0:2 mit PSG nicht in München getroffen.

Auch im vierten Pflichtspiel mit Salzburg oder Augsburg gegen die Münchner traf Berisha. "Es hat leider nicht gereicht mit meinen zwei Toren", sagte der 24-Jährige. "Wichtig ist, dass wir daraus lernen." Mit Deutschlands U21 ist er bereits Europameister geworden, in 13 Länderspielen gelang ihm aber nur ein Treffer.

Am kommenden Freitag nominiert Hansi Flick den Kader für die ersten Länderspiele nach der WM-Enttäuschung. Flick hatte dafür Überraschungen angekündigt. Gemessen an den Auftritten gegen Bayern wäre die Berufung von Berisha keine mehr. Spannend ist auch die Zukunft des 24-Jährigen mit kosovarischen Wurzeln. Der Stürmer, der sich in Salzburg trotz seines Torriechers (24 Tore in 58 Spielen) nie wirklich durchsetzte, ist von Fenerbahçe Istanbul ausgeliehen. Viel spricht dafür, dass Augsburg die Kaufoption zieht.