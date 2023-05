Glasner löst Trainer-Beben aus

Was das Aus in Frankfurt für RB-Salzburg-Coach Jaissle bedeutet

"Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung, die mir plausibel dargelegt wurde", mit diesen Worten bestätigte Oliver Glasner (48) am Dienstag das Aus bei Eintracht Frankfurt. Wie ÖSTER-REICH bereits am Wochenanfang berichtete, trennen sich die Wege des Oberösterreichers und des deutschen Bundesligisten unmittelbar nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin. Dieses steigt am 3. Juni gegen Titelverteidiger RB Leipzig.

Apropos Red Bull: Das Aus von Glasner befeuert die Gerüchte um einen f liegenden Wechsel von Matthias Jaissle (35) aus Salzburg nach Frankfurt. Schon vor einem Monat machten erste Gerüchte die Runde. Nun zählt Jaissle, neben Dino Toppmöller, zu den Top-Kandidaten auf den Eintracht-Job.

RB-Wunsch-Coach Struber wieder frei

Ein weiteres Indiz für einen möglichen Abgang von Jaissle in Richtung deutsche Bundesliga ist auch die Meldung, wonach RB-Wunschtrainer Gerhard Struber (46) wieder am Markt verfügbar ist. Der gebürtige Kuchler wurde von RB New York nach einem Fehlstart (1 Sieg in 11 Spielen) von seinem Pf lichten entbunden. Struber betonte in einer Aussendung, stets mit der Rückkehr nach Europa "spätestens am Ende dieser Saison" geplant zu haben. "Es war sehr schwer für mich hier, völlig ohne meine Familie. Ich habe den Klub über meinen Wunsch früh genug informiert, und wir haben uns geeinigt, getrennte Wege zu gehen."