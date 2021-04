Grillitsch vor Abschied aus Hoffenheim

Grillitsch kann sich Abschied von Hoffenheim vorstellen - Noch aber nichts zu verkünden.

Der Niederösterreicher Florian Grillitsch (25) hat die Bereitschaft zu einem Abschied vom deutschen Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim signalisiert. "Ich will die TSG nicht zwingend verlassen, ich habe einen Vertrag bis 2022. Aber ein weiterer Karriereschritt ist für mich schon denkbar, ich fühle mich dazu bereit", sagte der Fußball-Nationalspieler der Sportzeitschrift "kicker" (Montag).

Der Mittelfeldspieler sagte weiter: "Es gibt nichts zu verkünden. Ich will mir noch keinen Kopf machen darüber, was im Sommer passiert. Da kommt ja auch noch eine EM, und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt." Auch eine Verlängerung bei Hoffenheim sei nicht ausgeschlossen.