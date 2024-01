Guardiola: "Der FC Bayern war die größte Herausforderung"

Pep Guardiola (53) hat in seinen Trainerstationen nur Topklubs trainiert. Dabei schrieb er bei jedem seiner Klubs immer eine Erfolgsgeschichte. Die Größte und Schwierigste fand er jedoch beim FC Bayern, wie er jetzt selbst verriet.

"Ich denke es war die schwierigste Herauforderung meiner Karriere" sagt Pep Guardiola über seine Zeit beim FC Bayern München in einem Interview mit DAZN. Der Spanier war von 2013 bis 2016 beim deutschen Rekordmeister angestellt, und führte die Mannschaft zu drei Meisterschaften in Folge. 2013/1014 und 2015/2016 gewann er dabei auch Double.

Triple Gewinn 2013 schraubte Erwartungen hoch

Der Erfolg seines Vorgängers, Jupp Heynckes (75), der mit den Münchnern Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League in einem Jahr gewann, schraubten die Erwartungen für den damaligen Coach noch höher. "Es war schwierig, nach dem Gewinn des Triple mit Heynckes nach Deutschland zu kommen" so Guardioa. Die Fans lagen damals Heynckes zu Füßen, die Erwartungen an den spanischen Taktikfuchs waren demtsprechend hoch.

Immerhin führte der aktuelle ManCity Trainer die Bayern in seiner Zeit drei Mal in das Halbfinale der Königsklasse, scheiterte dort jedoch drei Mal in Folge an einem spanischen Team. Nach drei Jahren auf der Münchner Bank war Schluss. Guardiola wird bis heute zugeschrieben, einen nachhaltigen Einfluss auf die späteren Erfolge des FC Bayern gehabt zu haben.