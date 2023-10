Gündogan verblüffte über Nagelsmann-Merkmal

Deutschland startet in das Abenteuer US-Reise! Drei Wochen nachdem bekannt wurde, dass Julian Nagelsmann das DFB-Team durch die Heim-EM führen wird, stand der 36-Jährige am Dienstagnachmittag zum ersten Mal als neuer Bundestrainer auf dem Platz.

Auf dem Übungsgelände von New England Revolution aus der MLS in Foxborough (Massachusetts), krempelte der Ex-Bayern-Coach beim Weltmeister von 2014 um. Dabei ließ er in einem unüblichen 4-2-2-2-System den Spielaufbau aus der Abwehr heraus üben. „Es gab relativ klare Ansagen über Prinzipien, die wir in unserem Spiel haben wollen. Ich glaube, er will versuchen, aus der wenigen Zeit, die wir haben, das Maximum herauszuholen“, schilderte DFB-Kapitän Ilkay Gündogan das erste Nagelsmann-Training.

»Riese« Nagelsmann überrascht DFB-Kapitän

Aber was den Barcelona-Kicker zum Auftakt der Zusammenarbeit mit seinem neuen Trainer verblüffte, war nicht etwa Nagelsmanns „Tatendrang“ auf und neben dem Platz. Der 32-Jährige staunte vielmehr über über ein anderes Merkmal. „Ich war überrascht, dass er so groß ist! Ich habe ihn vorher nie so richtig kennengelernt und im Fernsehen habe ich das nicht so wahrgenommen, dass er so groß ist. Er hat schon echt eine gute Statur“, lachte Gündogan über seine Erkenntnis. Der DFB-Kapitän ist 1,80 Meter groß, Nagelsmann 1,90 Meter...

Erster Härtetest am Samstag gegen die USA

Hoffentlich verblüfft der Neo-DFB-Coach nicht nur seinen Mannschafts-Kapitän, sondern auch die deutschen Fußball-Fans. Bis Freitag bereitet sich die Nagelsmann-Elf im US-Bundesstaat Massachusetts auf die ersten beiden Testpartien vor. Am Samstag ist das Team der USA in Hartford (21 Uhr/RTL) der erste Kontrahent. Am 18. Oktober (2.00 Uhr/ARD) ist Mexiko in Philadelphia der zweite Gegner.