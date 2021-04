Hier wird Marco Friedl dreimal angeschossen

Marco Friedl verlor nicht nur mit seinem Klub Werder Bremen gegen Union Berlin mit 1:3, sondern musste auch einiges einstecken.

ÖFB-Legionär Marco Friedl steckt mit Weder Bremen weiter voll im Abstiegskampf. Das änderte sich auch nicht am 31. Spieltag, als Bremen gegen Union Berlin klar mit 1:3 verlor. Während die Hauptstädter mit Christopher Trimmel weiter voll im Rennen um einen Europacup-Startplatz mitmischen, wird es für Friedl & Co auch diese Saison erneut eng mit dem Klassenerhalt.

Mann des Spiels war Joel Pohjampalo mit einem lupenreinen Hattrick. Die Szene des Spiels lieferte aber unfreiwillig Marco Friedl, der innerhalb von nur sechs Sekunden dreimal angeschossen wurde. Bereits nach dem ersten unangenehmen Volltreffer genau in die Körpermitte, sinkt der 23-Jährige zu Boden, wird am Boden liegend aber noch zweimal getroffen. So schmerzhaft die Szene für Friedl, ist sie mindestens ebenso kurios und lustig.