Hinti schockt mit Aussagen über Prügel-Fans

Martin Hinteregger hat in einem Interview prügelnde Fans verharmlost und damit für einen Skandal gesorgt.

Frankfurt-Legionär Martin Hinteregger hat mit einem Interview bei ZDF für einen handfesten Skandal gesorgt. Die Ausssagen wurden wegen seiner Brisanz vom Sender gar nicht ausgestrahlt und erst dadurch bekannt, dass der Clip von einem Ü-Wagen-Bildschirm abgefilmt wurde.

Was war passiert? Bei der Partie Leverkusen gegen Frankfurt (3:1) waren Fan-Gruppen aneinander geraten. Die Lage drohte zu eskalieren, die Polizei konnte jedoch schlimmeres verhindern. Hinteregger wurde nach dem Spiel auf die Geschehnisse angesprochen und antwortete unverblühmt und zeigte Verständnis für die prügelnden Fans.

ZDF-Reporter kann es nicht glauben

ZDF-Reporter Lars Ruthemann fragte: "Es hat am Rande dieses Spiels eine unschöne Begegnung von Leverkusen- und Frankfurt-Fans gegeben. Da sollen extra ein paar Frankfurt-Ultras hergereist sein, um mit Leverkusenern unliebsame Bekanntschaft zu machen. Was sagen Sie dazu?" Hinteregger: "Die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und haben sich halt mal ein bisschen gekloppt. Dafür, dass jetzt solange kein Fußball war und die Möglichkeit nicht oft da war.. Aber wenn es beide gewollt haben , ist es ja ok."

Ruthemann etwas ungläubig: "Wenn es beide wollen, dann ist es ok?" Hinteregger: "Ja, warum nicht? Passiert ja öfter, gehört auch irgendwie zum Fußball, oder? Ihr könnt wieder über was berichten, die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten und jeder hat was davon. Ist ja nichts Schlimmes."

Interview wurde nur durch Zufall bekannt

In Deutschland sorgt der Clip für Aufruhr. Die "Bild" berichtet groß darüber: "Ein Bundesliga-Spieler, der prügelnde Fans verharmlost. Der TV-Zuschauer erfährt davon allerdings nichts – weil das ZDF das Interview nie sendet. Nur durch einen Clip, in dem das Interview offenbar von einem Ü-Wagen-Bildschirm abgefilmt wird und dann in den sozialen Netzwerken kursiert, erfährt die Öffentlichkeit von den Hinteregger-Aussagen."

Die Frage ist warum der ZDF der Öffentlichkeit das Interview vorenthalten hatte. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann zu "Bild": "Die Redaktion hat die Entscheidung selbstständig getroffen. Man hätte die Entscheidung auch anders treffen können."