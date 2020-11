Der Vertrag mit dem Weltmeister von 2014 wird nicht mehr verlängert.

Paukenschlag beim FC Bayern München. Wie die „BILD“ berichtet, wird der Vertrag von Jerome Boateng nicht mehr verlängert. Der Weltmeister von 2014 wird den deutschen Serienmeister damit im Sommer 2021 ablösefrei verlassen.

Unter Flick wieder Stammspieler

Die Trennung hat sich nicht gerade abgezeichnet. Der 32-Jährige fand zuletzt unter Trainer Hansi Flick zu alter Stärke zurück und avancierte an Seite von David Alaba zum Stammspieler in der Innenverteidigung. Boateng wollte deshalb auch gerne verlängern, der FC Bayern hat sich nun aber dagegen entschieden. Damit hat der Serienmeister nun aber ein großes Problem in der Verteidigung: Bekannterweise steht auch Alaba kurz vor einem Wechsel.

Boateng spielte seit 2011 für die Bayern und holte in dieser Zeit acht Meisterschaften, fünf DFB-Pokale und zweimal die Champions League. Der 32-Jährige könnte nun im Sommer ablösefrei in die Premier League wechseln. Der Ex-Teamspieler soll aber auch mit einem Wechsel in die USA liebäugeln.