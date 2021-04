Kuriose Hosen-Panne bei Leipzig-Star

Leipzig-Star Ibrahima Konaté sorgte beim 2:0-Sieg über Stuttgart für eine kuriose Szene. Er musste mitten im Spiel seine Hose wechseln.

RB Leipzig konnte den vorzeitigen Sofa-Meistertitel der Bayern noch verhindern. Durch das 2:0 gegen Stuttgart verkürzt RB den Rückstand auf sieben Punkte (Bayern verlor 1:2 in Mainz). Am nächsten Spieltag braucht Bayern einen Sieg gegen Gladbach, um aus eigener Kraft die Schale zu holen. Klappt das nicht, kann Leipzig die Entscheidung mit einem Sieg in Dortmund weiter hinauszögern.

Ibrahima Konaté sorgte bei den Leipzigern für eine lustige Panne. Die ersten 14 Minuten spielte der 21-jährige mit „seiner“ Sechs auf dem Rücken, aber mit der Fünf von Dayot Upamecano auf der Hose. Nach einer Viertelstunde fällt es den Verantwortlichen auf - Konaté wechselt an der Seitenlinie die Hose.

© Screenshot Sky In der 12. Minute trägt Konaté noch die falsche Hose mit der Nummer fünf von Upamecano. ×

Grund für die Hosen-Verwechslung? In der Leipzig-Kabine sitzt Konaté neben Upamecano. Beim Umziehen griff Konaté aus Versehen daneben und zog sich ohne es zu merken die falsche Hose von Upamecano an.

© Screenshot Sky Nach 15 Minuten wechselte Konate zur richtigen Hose. ×

Auch mit falscher Hose zeigte Leipzig den Stuttgartern Grenzen auf. Nach dem 2:0-Sieg wahrt Leipzig noch die letzten Hoffnungen auf die Meisterschaft.