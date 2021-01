Leipzig-Debüt geplatzt: Szoboszlai fällt aus

Leipzig muss vorerst auf Neuzugang Dominik Szoboszlai verzichten.

Leipzigs Neuzugang Dominik Szoboszlai fällt für das Spitzenspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Dortmund aus. "Ich habe Adduktorenprobleme, die hatte ich auch schon in Salzburg. Ich habe längere Zeit mit Schmerzmitteln gespielt", sagte der Ungar am Dienstag bei seiner Vorstellung in Leipzig.

Auch für die kommenden Wochen sieht es mit Einsätzen noch schlecht aus. Der um kolportierte 20 Millionen Euro aus Salzburg geholte Szoboszlai will erst im Februar wieder dabei sein. "Ich will so schnell wie möglich ins Training zurückkehren, um nicht nur 80 oder 90 Prozent geben zu können", betonte der ungarische Nationalspieler.