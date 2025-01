Leverkusen gewinnt Tor-Spektakel gegen Dortmund

Meister Bayer Leverkusen ist mit einem spektakulären 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund in das neue Jahr gestartet.

Temperaturen von 1 Grad Celsius und Regenfälle herrschten gestern Abend in Dortmund. Dabei tröpfelte es nicht etwa nur vom Himmel: Für großes Staunen sorgte der unglaubliche Torregen, der im Signal-Iduna-Park fiel. Borussia Dortmund stellte sich daheim dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen. Noch keine 20 Minuten waren gespielt, zeigte die Anzeigentafel bereits vier Treffer an.

Letztendlich musste sich der BVB mit 2:3 geschlagen geben – die erste Liga-Pleite der Saison in den eigenen vier Wänden. ÖFB-Star Marcel Sabitzer musste sich das Spektakel größtenteils von der Bank aus ansehen. Der 30-Jährige wurde erst in der 78. Minute eingewechselt.

Werkself schon nach 25 Sekunden in Führung

So schnell konnten die Borussen nach Anpfiff gar nicht schauen, kassierten sie schon den ersten Gegentreffer. Nur 25 Sekunden brauchte Nathan Tella, um das Leder ins linke Eck, vorbei an BVB-Goalie Gregor Kobel zu befördern. Das erste Bundesliga-Tor im Jahr 2025 und das 1:0 für Leverkusen!

Erholen vom Anfangsschock konnten sich die Gastgeber nicht, denn schon kurz darauf musste die Elf von Coach Nuri Sahin den nächsten Schlag einstecken. In Minute 8 war es Patrik Schick, der mit seinem Treffer zum 2:0 die gelbe Wand schaudern ließ.Doch die Dortmunder ließen sich einen Konter nicht nehmen. Gegen den Lupfer von Jamie Gittens (12.) hatte Werkself-Schlusslicht Lukas Hradecky keine Chance – 2:1!

Dabei haben die Borussen die Rechnung ohne Schick gemacht. Nach einer Vorlage von Jeremie Frimpong, machte der Tscheche sein Doppelpack perfekt (19.). Mit einer 3:1-Führung ging es für die Truppe von Trainer Xabi Alonso in die Kabine.



BVB-Elfer ließ Hoffnung noch einmal aufleben

Fiel in der ersten Halbzeit noch ein Tor nach dem anderen, dauerte es bei Wiederanpfiff eine Weile, bis Fans wieder jubeln durften. Schick versuchte sich am Hattrick, scheiterte jedoch an Kobel (61.) Dann die Wendung: Ein Foul von Edmond Tapsoba bescherte dem BVB einen Elfmeter. Serhou Guirassy verwandelte diesen ins 2:3 für die Hausherren (79.).

Trotz fünf Minuten Nachspielzeit konnte man an diesem Ergebnis nichts mehr ändern.