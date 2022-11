ManU will Bayern-Star als Ronaldo-Ersatz

Cristiano Ronaldo will Manchester United immer noch verlassen. Jetzt haben die Red Devils offenbar schon einen Nachfolger konkret am Zettel: Bayern-Star Eric Maxim Choupo-Moting soll der auserkorene Ersatzmann sein.

Bahnt sich da eine kleine Transfersensation an? Laut "Express" hat man bei Manchester United Interesse an Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Er soll als Nachfolger von Cristiano Ronaldo nach Old Trafford kommen, sobald der Portugiese einen neuen Arbeitgeber gefunden hat.

Der Kameruner ist mittlerweile selbst 33 Jahre alt, kommt in den letzten Wochen bei den Münchnern immer mehr in Schwung. Heuer hat der 68-fache Nationalteamspieler in 13 Einsätzen immerhin acht Tore und drei Assists verbuchen können. Noch dazu würde sein Vertrag mit Saisonende auslaufen, wäre also ein absolutes Schnäppchen.

Choupo-Moting kennt Reservisten-Rolle

Noch dazu kennt der Mittelstürmer das Dasein auf der Ersatzbank. Trotz des Abgangs von Robert Lewandowski gehört er nicht zur unumstrittenen Stamm-Formation der Bayern, hatte diese Rolle zuvor auch schon bei Paris inne. Obendrein hat er auch schon Erfahrung in der Premier League sammeln können. Bevor er nach Frankreich wechselte, spielte er ein Jahr bei Stoke City, konnte dort immerhin fünf Tore und fünf Asssits beisteuern.

Jetzt sind die Bayern auch unter Druck: Das Interesse des deutschen Meisters ist groß, den Offensiv-Mann weiter an den Verein zu binden, um ihn nicht ablösefrei gehen lassen zu müssen.