ÖFB-EM-Kandidat Mwene verlässt Mainz

Mwene verlässt Mainz - Kevin Stöger muss operiert werden.

Der in den österreichischen EM-Großkader nominierte Phillipp Mwene hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 nicht verlängert. Der Defensivspieler wird den Club demnach nach drei Jahren verlassen. Das teilte der Tabellen-13. am Donnerstag mit. Wohin es den 27-jährigen zieht, ist nicht bekannt.

Mwene war 2018 von Kaiserslautern gekommen und bestritt bisher 30 Pflichtspiele für Mainz. "Wir hatten mit Phillipp bereits eine Einigung gefunden, allerdings entschied er sich dann vor Vertragsunterschrift doch noch anders. Das bedauern wir sehr, wünschen Phillipp aber dennoch alles Gute für seine Zukunft", sagte FSV-Sportdirektor Martin Schmidt.

Mwenes Noch-Teamkollege Kevin Stöger fällt für das letzte Saisonspiel gegen Wolfsburg aus. Der österreichische Mittelfeldspieler muss sich laut Trainer Bo Svensson einer Operation unterziehen, die er in den vergangenen Wochen wegen des Abstiegskampfes immer wieder verschoben hatte. Die Mainzer haben den Klassenverbleib bereits vor dem Saisonfinale sicher.