Pichler trifft bei Kiel-Heimsieg

Beim 3:0-Heimsieg von Holstein Kiel trägt Ex-Austrianer Benedikt Pichler einen treffer bei.

Der deutsche Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Samstag in der vierten Runde einen klaren 3:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig gefeiert und Österreich-Legionär Benedikt Pichler hatte dabei seine Füße im Spiel. Der Ex-Austria-Wien-Stürmer erzielte den dritten Treffer der "Störche" (82.), es war sein zweites Saisontor. Kiel schob sich vorübergehend auf Rang vier in der Tabelle vor. Der Hamburger SV gewann bei Arminia Bielefeld mit 2:0 und ist vorerst Dritter.

Bei den Arminen wurde Benjamin Kanuric eingewechselt (61.). Der Karlsruher SC (mit Kelvin Arase ab 80.) besiegte Sandhausen (mit Marcel Ritzmaier ab 85.) trotz zweimaligem Rückstands noch mit 3:2.