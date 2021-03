Sancho-Schock: Dortmund-Star fällt aus

Den wichtigen Offensivmann plagt eine 'nicht leichte Muskelverletzung'.

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Offensivstar Jadon Sancho verzichten. Der Engländer fehlt damit auch am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla. "Es ist eine nicht leichte Muskelverletzung", sagte Dortmunds Sportchef Michael Zorc am Sonntag, wollte aber keine weiteren Einzelheiten nennen.

Sancho war wegen der Blessur schon am Samstagabend im Ligaschlager bei Bayern München (2:4) nicht zur Verfügung gestanden. Wohl keine Probleme soll es gegen Sevilla dagegen mit einem Einsatz von Erling Haaland geben. Der Stürmer war nach seinem Doppelpack in München vorzeitig ausgewechselt worden. Das Hinspiel gegen die Spanier hatte Dortmund mit 3:2 gewonnen.

Bei ihrem Anlauf auf die erstmalige Teilnahme an der "Königsklasse" muss auch die Eintracht aus Frankfurt in den nächsten Wochen einen wichtigen Spieler vorgeben. Defensiv-Allrounder Almamy Toure fehlt dem von Adi Hütter betreuten Tabellenvierten wegen einer Sehnenverletzung am Lendenmuskel.