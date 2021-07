So reagiert Fünftligist auf Bayern-Los

Das Traumlos für einen jeden Fünftligist: Der Rekordmeister FC Bayern gastiert in der ersten Runde beim beschaulichen Bremer SV.

Das macht den Pokal-Wettbewerb so besonders: Der Fünftligist SV Bremen spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Müller, Kimmich & Co. Man könnte denken, die kleinen Vereine würden sich über einen ebenbürtigen Gegner freuen - dem ist nicht so. Wann hat man schonmal die Gelegenheit gegen eins der besten Teams der Welt zu spielen? Dementsprechend groß ist die Freude: Im kleinen Vereinsheim des Bremer SV gibt´s kein halten: Es wird gejubelt als wäre man Pokalsieger, auf den Tischen getanzt und überschwänglich umarmt.

Der Moment in dem FC Bayern gezogen wird... Eine Sensation. Und wie Sepp Herberger einst sinnierte: "Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten." Im Pokal ist alles möglich!