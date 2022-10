Sonderlob für Onisiwo nach Tor-Gala

Karim Onisiwo war bei der 5:0-Gala von Mainz gegen Köln der Mann des Spiels. Danach bekam er sogar Sonderlob von Coach Bo Svensson.

Nach dem berauschenden 5:0-Kantersieg des deutschen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 über den 1. FC Köln am Freitagabend wächst bei der Mannschaft von ÖFB-Legionär Karim Onisiwo das Selbstbewusstsein. "In Mainz ist erst einmal der Klassenerhalt das Ziel. Aber wenn man schnell über 20 Punkte kommt, kann man sich schon nach oben orientieren", erklärte Onisiwo, der den fünften Treffer erzielte. Mainz schob sich mit 18 Zählern vorübergehend auf Rang drei.

Die Top-3 in der Bundesliga ist eine Tabellenregion, in deren Genuss die Mainzer normalerweise nicht kommen. Umso größer war die Freude am Freitag. "Ich denke, dass wir uns nicht klein machen müssen", sagte der österreichische Nationalspieler. Onisiwo war gegen die Kölner, bei denen Landsmann Florian Kainz 80 Minuten zum Einsatz kam, an fast allen spielentscheidenden Szenen und Aktionen beteiligt. "Das war eines meiner besseren Spiele in dieser Saison. Ich habe vorne viel herumgewirbelt", sagte der 30-Jährige über seine Hauptrolle bei einem "schönen Fußballfest".

Mainz-Coach Bo Svensson hatte viel Lob für seine Elf parat. "Ich war froh und habe es genossen, was für eine Leistung wir gebracht haben", sagte der Däne. Das 5:0 war das glänzende Finale einer perfekten englischen Woche mit zuvor zwei Erfolgen bei Werder Bremen (2:0) und im Pokal beim VfB Lübeck (3:0). Vor allem die Art und Weise des Auftretens gegen Köln war beeindruckend. "Die Mannschaft ist zu den Tugenden zurückgekehrt und sich bewusst, was wir brauchen, um erfolgreich in der Bundesliga mitzuspielen", sagte Svensson.

Als nächstes wartet nun das Gastspiel beim FC Bayern München. "Die Bayern sind nicht so schlecht, egal wie gut wir drauf sind", so Svensson. "Es ist aber eine geile Möglichkeit, gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu spielen."