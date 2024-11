TV-Hammer: Sky verliert Bundesliga-Rechte an DAZN

Zu einem wahren TV-Beben kam es am Samstag: Pay-TV-Sender Sky verliert das nächste wichtige Rechte-Paket an Streaming-Dienst DAZN.

Das, wovor viele Fußball-Fans jahrelang gezittert haben ist nun wirklich wahr geworden. Sky verliert die Rechte der Konferenz der deutschen Bundesliga an Streaming-Dienst DAZN.

Die Entscheidung gab die DFL am Samstag bekannt und tritt von 2025 bis 2029 in Kraft. Im Gegenzug erhält Sky das Rechte-Paket der Freitags-Spiele zurück. Auch die Einzelspiele am Samstag um 15.30 Uhr und das Top-Spiel der Runde Samstagabend um 18.30 Uhr bleibt weiterhin auf Sky. Damit erhält der Pay-TV-Sender mit 196 Live-Spielen pro Saison das größte Paket bei der Rechteversteigerung der DFL (Deutsche Fußball Liga).