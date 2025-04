Was steckt hinter Müllers Mini-Verlängerung?

Abschied des Bayern-Urgesteins sorgt für Aufregung.

Der Abschied von Bayern-Urgestein Thomas Müller sorgt seit Tagen für Aufregung in Fußball-Deutschland. Wie berichtet, wäre der Offensivspieler gerne länger geblieben, offenbar passte er aber nicht mehr ins Gehaltsschema des Rekordmeisters (kolportierte Jahresgage: 17 Mio. Euro).

Klub-WM, Abschiedsspiel und dann Karriere-Ausklang in USA?

Am Samstag veröffentlichte Bayern ein Foto, auf dem Müller neben Vorstand Dreesen, Sportchef Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund in die Kamera lacht. Eberl und Freund halten ein Müller-Trikot mit dem Aufdruck "Juli 25" in die Höhe. Tatsächlich gab's eine Mini-Verlängerung mit Müller, und zwar bis zur Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli). Das Foto entstand, so Eberl, "auf Wunsch von Thomas. Er wollte zeigen: Ich bin noch da, ich will diese Klub-WM mit euch gewinnen." Laut Bild-Zeitung bekommt Müller auch noch ein Abschiedsspiel. Außerdem könnte Bayern bei einem möglichen Engagement bei Partner-Klub Los Angeles FC helfen.

Müller, der offenbar seine Karriere in den USA ausklingen lassen will, soll auch Angebote aus Cincinnati, San Diego und Dallas haben.