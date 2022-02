Virkus Sportdirektor-Nachfolger von Eberl bei Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Max Eberl in den eigenen Reihen fündig geworden.

Wie der deutsche Fußball-Bundesligist, bei dem Adi Hütter als Trainer fungiert und Stefan Lainer spielt, am Dienstag mitteilte, wird Roland Virkus neuer Sportdirektor. Der 55-jährige bisherige Direktor des Nachwuchsleistungszentrums soll die Lücke schließen, die Eberl vor drei Wochen mit seinem überraschenden Rückzug aus dem Profi-Geschäft hinterlassen hat.

"Er hat Erfahrung in der Führung eines professionellen Fußballbetriebs, Erfahrung in der Kaderplanung, Erfahrung im Umgang mit Trainern und Spielern, Erfahrung im Umgang mit Spielerberatern und ein großes Netzwerk. Er ist der richtige Mann für diesen Job", kommentierte Vizepräsident Rainer Bonhof die Entscheidung für Virkus. Der in Mönchengladbach geborene Virkus steht seit 1990 in Diensten der Borussia und arbeitete zunächst als Jugendtrainer der U15, U17 und U19-Teams. Seit 2008 war der Inhaber der UEFA-A-Lizenz Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.