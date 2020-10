Wechsel fast perfekt! HSV schnappt sich Bayern-Urgestein

Das Torhüter-Problem hinter Bayerns Nummer Eins Manuel Neuer ist gelöst.

Die langjährige Nummer Zwei Sven Ulreich wechselt laut Informationen der "Bild" für knapp 2 Millionen Euro Ablöse zum Hamburger SV und erhält beim Zweitligisten einen Dreijahresvertrag. Damit ist auch der Torhüter-Konflikt hinter Manuel Neuer geklärt.

Erst heuer kam Alexander Nübel von Schalke ablösefrei zu den Bayern. Als dieser jedoch vor dem Spiel in Hoffenheim (1:4) aus dem Kader gestrichen wurde, kam der Neuzugang ins Grübeln. Sein Berater sprach bei den Bayern-Bossen an der Säbener Straße vor, um die Perspektiven für Nübel (Vertrag bis 2025) klar zu stellen.

Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic meinte, dass Nübel hinter Neuer die beste Alternative sei, da der Ex-Schalker im täglichen Training von Neuer lernen und profitieren kann. Intern hängte Trainer Hansi Flick jedoch noch an den zuverlässgen Ulreich (kam 2015 für 3,5 Mio aus Stuttgart). Am Ende hat sich "Brazzo" durchgesetzt und die Bayern geben Ulreich an die Hamburger ab.