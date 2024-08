Wunschspieler sagt dem FC Bayern ab

Nach der enttäuschenden letzten Spielzeit will der FC Bayern diese Saison wieder voll angreifen. Dazu plant der deutsche Rekordmeister auch einige namhafte Neuverpflichtungen – bisher mussten die Münchner aber durchwegs Absagen einstecken.

Nachdem sich zuletzt Xavi Simons für eine erneute Leihe bei RB Leipzig entschied, sagte nun auch Désiré Doué ab. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichte, wird das französische Offensiv-Juwel zu Paris Saint-Germain wechseln.

???????????? BREAKING: Désiré Doué has decided to join Paris Saint-Germain!



After being 100% focused on Olympics, he has made his decision: it’s PSG.



Nasser Al Khelaifi, Luis Campos, Luis Enrique all involved for PSG.



Final details to be clarified soon then… here we go! pic.twitter.com/jM3BJLte3N