Bayern gibt Star-Duo für 60 Millionen Euro an Manchester United ab

Das Tauziehen hat ein Ende: Der FC Bayern kann einen Millionen-Deal mit Manchester United abschließen.

Das Transferkarussel ist mittlerweile voll in Fahrt. Jetzt nimmt die Kaderplanung beim FC Bayern auch immer mehr Formen an. Das Boss-Duo um Max Eberl und Christoph Freund wollte erst den Kader ausmisten, ehe man weitere Stars an die Isar holt, nachdem man sich bereits die Dienste von Ito, Olise und Palhinha gesichert hat.

Unter Neo-Coach Vincent Kompany will man nach einer titellosen Saison zurück an die Spitze. Doch derzeit verabschieden sich nur die Stars. Nun ist der Abschied von zwei weiteren Spielern fast fix. Nach mühsamen Verhandlungen wird Abwehr-Star Matthijs de Ligt und Nouassir Mazraoui den deutschen Rekordmeister verlassen und beim englischen Rekordmeister Manchester United andocken.

Die "Red Devils" einigen sich mit den Münchnern für das Duo auf eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro. Mit Bonuszahlungen könnte man sogar auf insgesamt 70 Millionen Euro kommen. Bevor die Wechsel durch sind, muss aber ManU erst Platz im Kader schaffen. Dort soll allerdings Außenverteidiger Aaron Wan-Bissaka vor dem Abgang zu West Ham stehen.

Verteidiger-Suche beginnt wie Trainer-Fiasko

Ob die Bayern auf den vakanten Positionen nachrüsten werden ist unklar. Lange Zeit sah es so aus, als würde Jonathan Tah von Leverkusen nach München kommen. Doch der Abwehr-Boss des amtierenden Meister dürfte es sich anders überlegt haben.

Ein Szenario, das die Verantwortlichen in München nur zu gut kennen. Bereits im Frühling bekam man unzählige Absagen von möglichen Trainerkandidaten, ehe man sich auf die Notlösung Vincent Kompany einigen konnte. Bleibt zu hoffen, dass die Suche nach einem Ersatzmann in der Abwehr nicht ähnlich verläuft.