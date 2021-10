Burgstaller-Tor bei Sieg von St. Pauli

Deutschland-Legionär Guido Burgstaller sammelt weiter fleißig Tore. Beim 3:0-Erfolg über Dynamo Dresden steuerte der St.-Pauli-Stürmer ein Tor bei.

Guido Burgstaller hat am Sonntag sein neuntes Saisontor für den FC St. Pauli erzielt. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer traf beim 3:0-Heimsieg über Dynamo Dresden in der 73. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0. Die Hamburger übernahmen in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga einen Punkt vor Jahn Regensburg die Tabellenspitze. Auf Platz vier schob sich der FC Schalke dank eines Heim-3:0 über Ingolstadt. Martin Fraisl stand wieder im Tor der "Königsblauen".



Der 33-jährige Simon Terrode schoss in der 77. Minute das 3:0, hält nun bei 153 Zweitliga-Toren und stellte damit den 34 Jahre alten Rekord von Dieter Schatzschneider ein. Beim 6:1-Auswärtssieg von Darmstadt gegen Sandhausen gelang Emir Karic sein erster Treffer für die 98er. Der ehemalige Altach-Profi scorte in der 73. Minute, fünf Minuten nach seiner Einwechslung für Mathias Honsak, zum Endstand.